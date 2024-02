Vulcano. Discarica con carcasse di roulotte e camper, 55enne denunciato dai carabinieri

In un terreno di circa 1.100 metri quadrati di sua proprietà, aveva depositato una grande quantità di rifiuti pericolosi

VULCANO – I carabinieri della Stazione di Vulcano hanno scoperto una discarica abusiva a cielo aperto, e sequestrato l’area e i rifiuti in essa contenuti. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un servizio predisposto per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti, in collaborazione con i tecnici della Città Metropolitana di Messina addetti al controllo e alla gestione rifiuti.

I militari dell’Arma hanno accertato che un uomo di 55 anni, in un terreno di circa 1.100 metri quadrati di sua proprietà, aveva depositato una grande quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tra i rifiuti rinvenuti, carcasse di roulotte e camper, ciclomotori, natanti e biciclette, pneumatici fuori uso, cumuli di rifiuti ferrosi, plastici e in vetro, elettrodomestici e altro ancora. L’intera area è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato a piede libero per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I carabinieri proseguiranno i controlli per accertare eventuali ulteriori violazioni alle normative in materia ambientale, un settore delicato e di grande rilevanza da monitorare costantemente. L’operazione testimonia l’impegno dell’Arma nella tutela del territorio e dell’ambiente, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano.