Wrestling, i risultati dell'Academy Exhibition - Tempostretto

MESSINA – Terzo evento andato in scena alla palestra Totalfitness24 sita a Messina di fronte la scuola Verona Trento, ospite della serata il nostro campione Riw G King. Lo spettacolo è stato messo in scena per il pubblico presente dagli atleti della scuola di wrestling. Era presente il Riw Grand Champion Italian Tiger intervistato da Daniele Antonio Battaglia per presentare la cintura Academy.

Risultati di Academy Exhibition 3 Total Fitness 24 – Messina 01/04/23

1) Single Match semifinale per il titolo academy: Tony Maisano batte Blizzard

2) triple threat Match semifinale per il titolo academy: Mirko the Kid batte Miss Alexis e Tangaroa

3) Single match Titolo di Campione RIW: G King batte Antares (with Tenebra)

4) Battle Royal: Blizzard batte Tangaroa, Miss Alexis, Mirko the Kid, Antares, Tenebra, Tony Maisano e Crazy Fusion