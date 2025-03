Frana a Catarratti, 14 famiglie non possono rientrare a casa VIDEO

Restano in albergo gli abitanti delle villette del condominio Cores. "L'area è privata ma il Comune farà la sua parte"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non sarà così rapido il rientro a casa per le 14 famiglie evacuate due giorni fa a Catarratti. Una frana ha fatto cedere il muro che separava le villette a schiera del condominio Cores. Da allora alcune famiglie sono state sistemate dal Comune di Messina in camere d’albergo e altre si sono trasferite in altra abitazione. L’area in cui c’è stato il cedimento è privata e quindi non si sa ancora cosa potrà fare il Comune per accelerare gli interventi e quindi il ritorno a casa dei residenti.

Case inagibili, le famiglie non potranno rientrare

Cinque famiglie sono state alloggiate all’hotel Europa di Tremestieri. Le altre hanno rifiutato lo spostamento in albergo, avendo a disposizione seconde abitazioni. Il sindaco Basile ha firmato un’ordinanza per una serie d’interventi necessari. Le verifiche da fare riguardano l’agibilità delle case e il ripristino delle strade di collegamento. Una parte della strada d’accesso è crollata.

Albero crollato e frane nel fine settimana

E’ stato un fine settimana complicato per il territorio, fra alberi crollati, frane e smottamenti. “La situazione di Catarratti è quella più complessa”, commenta il sindaco Federico Basile. “Il muro che ha ceduto è privato ma noi faremo la nostra parte per fare in modo che le famiglie possano tornare il prima possibile a casa loro”.

Per il momento, però, non ci sono le condizioni di sicurezza e quindi le famiglie sono state sgomberate perché le case non sono considerate agibili.