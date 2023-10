A 10 anni disegna il suo avatar con la mascherina: "Marko's è un'opportunità nata dal Covid" VIDEO - Tempostretto

Marco Bucalo l'ha ideato fra una lezione in dad e l'altra: "Da un periodo così brutto è nato un bel progetto"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non sapeva neanche lui di saper disegnare così bene. Marco Bucalo si annoiava durante il periodo del primo lockdown, così fra una lezione in dad e l’altra disegnava e sognava. Un giorno ha pensato di utilizzare il foglio come fosse uno specchio e ha dato forma e colore al suo avatar con la mascherina. Ai tempi aveva solo 7 anni, oggi ne ha 10 e ha dato vita al progetto Marko’s. Al suo fianco c’è sempre il papà Francesco, che Marco definisce il suo assistente.

“Il messaggio che voglio lanciare è che da un periodo brutto può sempre nascere una bella opportunità”, racconta sorridendo mentre stringe fra le mani braccialetti e portachiavi con la stampa di Marko’s. Il logo è diventato un marchio depositato, ma al momento, come spiega Francesco Bucalo, non ha alcuno scopo di lucro.