Acr Messina, Fiorani: "A Monopoli per sfatare il tabù trasferta" VIDEO - Tempostretto

Marco Fiorani, autore di una rete contro il Latina, pronto per il Monopoli: "Facciamo punti anche fuori casa"

MESSINA – Entusiasmo in casa Acr Messina dopo la convincente vittoria di settimana scorsa contro il Latina. Nel 4-1 rifilato al Franco Scoglio ai laziali c’è anche la firma di Marco Fiorani. Il giovane centrocampista, arrivato in riva allo Stretto questa stagione, sta pian piano conquistando la fiducia di mister Auteri e sta giocando stabilmente nella mediana biancoscudata: 10 presenze (6 da titolare e 4 entrando dalla panchina) nelle prime dieci giornate del campionato.

Domenica il Messina giocherà a Monopoli la sua sesta trasferta stagionale, nelle scorse cinque partite non è mai arrivata la vittoria e neanche un pareggio. Insomma la squadra del presidente Sciotto deve ancora sbloccarsi in trasferta dove ha collezionato fin qui, chiaramente 0 punti, frutto di 1 solo gol fatto e 12 subiti.

Marco Fiorani: “Possiamo competere con tutte”

“Vittoria molto importante per noi contro il Latina che ci dà entusiasmo per affrontare il prosieguo del campionato. Dobbiamo dimostrare che possiamo portare punti anche in trasferta. La partita di domenica col Monopoli servirà a questo. La partita contro il Latina, quarta in campionato, ha dimostrato che abbiamo una squadra che può competere con le altre. Ce la possiamo giocare e se ci mettiamo impegno e determinazione possiamo battere tutte.

Il mio utilizzo in campo? Mi trovo bene sia in un centrocampo a due che in un modulo a tre. Indipendentemente da questo io mi metto a disposizione del mister, dò il massimo dimostrando quello che valgo e soprattutto vale la squadra. Se sono felice di essere a Messina? Sicuramente è un motivo d’orgoglio vestire questa maglia e giocare in quello stadio, il Franco Scoglio, che ha fatto anche la Serie A. Ogni volta che andiamo in campo cerchiamo di dare il massimo e portare a casa la vittoria”.

