Ex Fiera di Messina, “apertura del parco urbano prima dell’estate”

Incontro istituzionale a Palazzo Zanca e annuncio del sindaco Basile

MESSINA – “Il parco urbano all’ex Fiera di Messina sarà fruibile già prima dell’estate, restituendo alla città un’area di grande pregio e versatilità. Area destinata a diventare un funzionale polmone verde con spazi attrezzati, aperto e accessibile a tutta la comunità, un luogo di incontro, svago e socializzazione per tutti. L’obiettivo è quello di aprire l’area alla libera fruizione in continuità con la Passeggiata a mare e con il parcheggio ex Gazometro”. Così il sindaco di Messina Federico Basile dopo una riunione che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali per definire la fruizione delle aree.

Ecco la nota dell’amministrazione comunale: “Si è svolto questa mattina a Palazzo Zanca un incontro concertativo relativo alla prosecuzione dell’iter per la gestione delle aree dell’ex Fiera Campionaria di Messina, alla presenza del sindaco, del vicesindaco Salvatore Mondello, del direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, del presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Francesco Rizzo, insieme ai dirigenti dell’Adsp Ettore Gentile e Giuseppe Lembo e all’architetto Salvatore Cuffaro.

“L’incontro odierno segue quello del 21 ottobre scorso, formalizzato nel verbale sottoscritto dalle parti, nel quale erano state confermate le intese relative alla trasformazione delle suddette aree in parco urbano, attualmente in fase di collaudo. Il tutto in un clima di massima collaborazione e sinergia”, viene evidenziato.

Articoli correlati