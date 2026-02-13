Uragano Ulrike, ville e cimiteri chiusi anche domani VIDEO

"Da stanotte un centinaio di interventi per alberi caduti in città"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Al Centro operativo comunale i telefono squillano di continuo. Da più di 24 ore è attivo il Coc per fornire assistenza alla cittadinanza. Le segnalazioni più frequenti sono cadute di alberi, segnaletica, semafori o cartellonistica. “Da stanotte abbiamo effettuato un centinaio di interventi per alberi crollati in diverse zone della città”, spiega l’assessore alla Protezione civile, Massimo Minutoli.

Ville e cimiteri chiusi anche sabato 14 febbraio

Le ville comunali e cimiteri rimarranno chiusi anche nella giornata di domani, 14 febbraio, per consentire le operazioni di rimozione degli alberi caduti. “Sono almeno una ventina i crolli all’interno di questi luoghi”, aggiunge l’assessore. Anche sul versante tirrenico ci sono stati danni in seguito alle mareggiate. “Acqua e detriti sui lungomari di Rodia e Acqualadrone ma le barriere hanno limitato i danni nonostante alcune onde abbiamo raggiunto i 5 metri”, conclude Minutoli.