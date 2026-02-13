 Uragano Ulrike, ville e cimiteri chiusi anche domani VIDEO

Uragano Ulrike, ville e cimiteri chiusi anche domani VIDEO

Silvia De Domenico

Uragano Ulrike, ville e cimiteri chiusi anche domani VIDEO

venerdì 13 Febbraio 2026 - 16:30

"Da stanotte un centinaio di interventi per alberi caduti in città"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Al Centro operativo comunale i telefono squillano di continuo. Da più di 24 ore è attivo il Coc per fornire assistenza alla cittadinanza. Le segnalazioni più frequenti sono cadute di alberi, segnaletica, semafori o cartellonistica. “Da stanotte abbiamo effettuato un centinaio di interventi per alberi crollati in diverse zone della città”, spiega l’assessore alla Protezione civile, Massimo Minutoli.

Ville e cimiteri chiusi anche sabato 14 febbraio

Le ville comunali e cimiteri rimarranno chiusi anche nella giornata di domani, 14 febbraio, per consentire le operazioni di rimozione degli alberi caduti. “Sono almeno una ventina i crolli all’interno di questi luoghi”, aggiunge l’assessore. Anche sul versante tirrenico ci sono stati danni in seguito alle mareggiate. “Acqua e detriti sui lungomari di Rodia e Acqualadrone ma le barriere hanno limitato i danni nonostante alcune onde abbiamo raggiunto i 5 metri”, conclude Minutoli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Ex Fiera di Messina, “apertura del parco urbano prima dell’estate”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED