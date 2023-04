Anche Messina è "fashion": l'evento-sfilata per chi studia e sogna l'alta moda VIDEO - Tempostretto

Il 28 aprile al Palacultura verranno premiate personalità della moda italiana. Sul palco anche talenti nati a Messina

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Quando mi chiedono perché organizzo una serata dedicata alla moda a Messina rispondo sempre: E perché non a Messina? “, con questa dichiarazione l’organizzatrice dell’evento Patrizia Casale spiega come è nata l’idea del “Me Fashion Award”. Il 28 aprile alle ore 20.00 al Palacultura andrà in scena uno spettacolo che mette insieme moda, innovazione, premiazioni di eccellenze messinesi e non solo.

Workshop e talk dedicati a studenti e giovani messinesi

Ma prima di arrivare all’evento serale ci saranno due pomeriggi, giovedì 27 e venerdì 28 dalle 17 alle 19, dedicati a chi la moda la studia e la sogna. I ragazzi degli istituti cittadini “Antonello”, “Basile” e “Jaci” e una delegazione dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, infatti, saranno protagonisti degli incontri con le personalità della moda che si sono distinte a livello nazionale e non solo.

Le personalità che verranno premiate

Alcuni dei personaggi che verranno premiati hanno origini messinesi o siciliane e rappresentano un’eccellenza nel mondo dell’alta moda in Italia. Il riconoscimento sarà conferito alla stilista Raffaella Curiel; Gerardo Sacco, storica firma dell’alta gioielleria italiana; Stefano Dominella, nome di spicco del fashion internazionale e curatore di importanti mostre; Tiziano Guardini, designer impegnato nella sostenibilità; Gianluca Alibrando, couturier siciliano tra i più amati nei red carpet italiani ed internazionali; Mauro Scalia, artefice dei total look di alcuni personaggi dello star system; 23è, la start up di moda sostenibile di accessori creata dai designer Deborah Correnti e Mirco Marchetti; De Santis By Martin Alvarez, il brand di abbigliamento contemporaneo focalizzato contro lo spreco presente a Milano ma anche all’estero; Pescepazzo, il brand siciliano di accessori ideato da Laura Mendolia.

Nel coté culturale spicca la presenza del Museo Del Costume della Moda Siciliana Mirto, insieme a quella di Chiara Trombetta, che dal 2022 dirige la Business Unit Media and Events di StartupItalia, giornalista professionista specializzata nella creazione di progetti editoriali, eventi e strategie digitali per le aziende.

Saliranno sul palco anche Aldo Sacchetti, richiestissimo illustratore di brand di lusso, Zive tra i più noti esponenti della Street Art ed in video collegamento la manager di moda Stefania Caligiore. Presente anche Padre Domenico Manuli, già stilista, oggi sacerdote in provincia di Messina, artista che ama dipingere opere sociali dedicate anche alla repressione delle donne in Iran.

Basile: “Il primo dei grandi eventi da qui a dicembre”

L’evento è stato presentato alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile e dell’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. “Intendo precisare che questa manifestazione non consiste in una sfilata di moda, ma è un momento di incontro tra culture che della moda ne hanno fatto uno stile di vita”, dichiara il sindaco Basile. E ha aggiunto che “il ‘Me Fashion Award’ aprirà il calendario degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale da fine aprile sino a dicembre”.

Fincchiaro: “Dare riconoscimenti alle eccellenze messinesi”

“Insieme all’organizzatrice Patrizia Casale abbiamo realizzato un evento di grande spessore”, aggiunge l’assessore Finocchiaro. “E’ nostra intenzione dare il giusto riconoscimento alle eccellenze messinesi e ai molti giovani che a livello nazionale e internazionale si sono affermati lontano dalla Sicilia e hanno il piacere di ritornare per continuare la loro prestigiosa attività, dopo avere vissuto esperienze importanti”

La manifestazione, in coorganizzazione con il Comune di Messina, ha ricevuto l’alto patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana, insieme a quelli del Comune di Messina, Camera di Commercio, Confartigianato e Sicindustria.