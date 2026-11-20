Grand Theft Auto ha contagiato il mondo intero e il primo cittadino non è stato da meno: i cambiamenti che ha sottolineato sui social tra rifiuti, Viale e parchi

MESSINA – La GTA-mania ha contagiato anche il sindaco Federico Basile. L’uscita del sesto capitolo della saga del celebre videogame Grand Theft Auto ha portato sui social una sfilza infinita di grafiche a tema, realizzate con l’intelligenza artificiale. Anche il primo cittadino si è fatto trascinare dal trend e ha sfruttato l’immagine del videogioco appena pubblicato da Rockstar Games per ribadire i cambiamenti fatti dalla città negli ultimi anni.

Il carosello su Instagram mostra il volto del sindaco con i colori tipici delle locandine di GTA. Poi una sfilza di immagini che mostrano i cambiamenti fatti da Messina dal 2018 a oggi. La data è quella dell’arrivo ufficiale di Cateno De Luca a Palazzo Zanca e quindi dell’inizio del percorso di Sud chiama Nord alla guida della città. Anche se GTA V, a onor di cronaca, è stato pubblicato nel 2013 (il trend più diffuso sui social si concentra sui cambiamenti nel mondo da quell’anno al 2026, sottolineando i 13 anni d’attesa per l’uscita del nuovo capitolo).

Il Viale San Martino, i bus e la spazzatura

In ogni caso, i temi scelti da Basile e dal suo staff sono diversi. Si parte dal Viale San Martino, prima aperto al traffico veicolare e oggi per gran parte pedonale. Poi il trasporto urbano: il “prima” mostrato è con bus di vario tipo e disposti in disordine; il “dopo” con i mezzi elettrici attuali, tutti in linea davanti al Duomo. La terza slide riguarda l’immondizia: prima “cumuli di rifiuti” e un vigile del fuoco intento a spegnere un cassonetto in fiamme; dopo “raccolta differenziata”.

Fondo Fucile, Parco Aldo Moro, PalaMerlino e Via Don Blasco

Gli altri temi sono Fondo Fucile, con da una parte un’immagine dall’alto della vecchia baraccopoli e dall’altra le nuove palazzine in costruzione. Parco Aldo Moro, prima chiuso e oggi un piccolo polmone verde. Il PalaMerlino appena inaugurato. E infine via Don Blasco, prima chiusa e oggi aperta (manca ancora il collegamento finale).

Basile: “Nuova mappa, nuove missioni”

Basile nel post ha poi scritto: “Benvenuti a Messina. Nuova mappa, nuove missioni, nuovi scenari. E soprattutto, una città che dal 2018 è cambiata parecchio. Dal risanamento delle baraccopoli alla raccolta differenziata, dal trasporto pubblico alla mobilità, dai parchi alla nuova isola pedonale di Viale San Martino, fino al recupero degli impianti sportivi. Abbiamo selezionato alcune delle missioni più importanti portate a termine in questi anni. Missione completata? Neanche per sogno. Si continua. Buon divertimento, ragazzi!”.