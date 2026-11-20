Il meteo dei prossimi giorni, con le tendenze per la prossima settimana a Messina e in provincia

Mentre il flusso perturbato atlantico continua a rimanere alto di latitudine, interessando più direttamente l’Europa occidentale e il Nord Italia, sul Mar Mediterraneo continuano ad affluire masse d’aria molto calde, di origine subtropicale, provenienti dal basso Atlantico e dal Maghreb, capaci di regalarci scorci da piena estate in questa ultima parte di novembre. Solo ieri la soglia dei +30°C si è raggiunta in diverse località della costa tirrenica e persino nei villaggi della zona Sud, dove il flusso libecciale tende a scaldarsi per compressione adiabatica, durante la discesa dai crinali dei Peloritani. Anche nel corso del fine settimana il clima sarà molto mite, anche se si registrerà un lieve calo delle temperature massime, dopo il brusco aumento dei giorni scorsi. Fra domenica sera e lunedì entrerà una sostenuta ventilazione di Ponente e Maestrale che contribuirà, solo parzialmente, a rimescolare le masse d’aria nei bassi strati.

Sabato 21 novembre 2026

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso fra la costa tirrenica e lo Stretto, con ampi spazi soleggiati pronti a farsi sempre più diffusi nella seconda parte del giorno. Sulla costa ionica avremo ampi spazi di sereno, alternati a velature. Temperature massime sui +22°C +23°C, minime sui +17°C +16°C. Venti al mattino tesi da O-NO, tendenti a ruotare da NO e più da Nord nello Stretto, indebolendosi entro sera. Mari mossi, poco mosso lo Stretto.

Domenica 22 novembre 2026

Ci aspetta una giornata festiva caratterizzata dal passaggio di nubi alte e velature, alternate a schiarite e ampi spazi di sole. Nel tardo pomeriggio e in serata nubi in ulteriore aumento da ovest, di tipo stratificato, ma senza fenomeni. Massime sui +23°C e minime intorno i +17°C. Venti deboli da Sud, dal pomeriggio Libeccio in rinforzo fra Alicudi e Filicudi, dove il mare si renderà mosso. In nottate intense raffiche di Ponente sono attese sulla costa tirrenica.

Tendenza per la prossima settimana

Questa sorta di tempo, più di fine maggio che novembre, continuerà a persistere anche all’inizio della prossima settimana. Ma da metà settimana il flusso atlantico potrebbe rallentare, per lo sviluppo di un blocco anticiclonico sulla Scandinavia. Questo blocco potrebbe abbassare di latitudine la storm trak (traiettoria delle perturbazioni), favorendo l’ingresso delle saccature fino alla latitudine della Sicilia, entro la fine del mese. Se confermato le piogge potrebbero tornare negli ultimi giorni di questo caldo mese di novembre.