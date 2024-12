Annunziata, un’area occupata da più di 30 anni diventerà parco giochi inclusivo VIDEO

Le recinzioni verranno eliminate e l'area bonificata. Oggi il sopralluogo tecnico nel parcheggio dell'Asp

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una storia che risale a più di 30 anni fa. Un’area all’interno del parcheggio dell’Asp all’Annunziata fu recintata da privati e così si presenta ancora oggi. Cancelli realizzati anche con vecchie reti arrugginite in cui continua a crescere rigoglioso il verde. In mezzo alle auto degli utenti che si recano agli uffici dell’ex Margherita non mancano vegetazione infestante e rifiuti abbandonati di ogni tipo. Persino lavandini, water e pezzi di bagni smaltiti in modo illecito. Risale a qualche anno fa il sequestro dell’area da parte della sezione Edilizia della Polizia municipale. Dopo altri anni di silenzio però finalmente qualcosa si è mosso. L’Asp ha deciso di riprendersi l’area di sua proprietà, bonificarla e poi realizzarci un parco giochi inclusivo.

A ringraziare la nuova governance dell’Azienda sanitaria sono il consigliere comunale Dario Carbone e il presidente della V Municipalità Raffaele Verso, che hanno più volte sollecitato gli enti a dialogare fra loro per cancellare una volta per tutte anni di degrado e immobilismo.

Il progetto dell’Asp di Messina

Nell’area insiste una costruzione con un tetto in amianto che dovrà essere sicuramente demolita e tutto intorno verrà bonificato. Poi sarà l’Asp ad occuparsi del progetto di realizzazione di un parco giochi inclusivo.

Presenti al sopralluogo la funzionaria dell’area Patrimonio dell’Asp Giulia Pulejo, l’ingegnere dell’Ufficio tecnico Giancarlo Lazzari e il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina.