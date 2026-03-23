Arco di Cristo Re, si lavora ancora al ponteggio. Poi inizierà il restauro conservativo VIDEO

Messina. La strada rimarrà ancora chiusa fino al 28 marzo. E' garantito solo il passaggio pedonale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il viale Principe Umberto è interrotto ormai da un mese. I lavori per il restauro dell’Arco di Cristo Re sono stati avviati a fine febbraio. L’impresa, infatti, è impegnata da diverse settimane nel montaggio di un particolare ponteggio intorno al manufatto di grande pregio storico.

Strada chiusa fino al 28 marzo. Garantito solo passaggio pedonale

Le operazioni che avrebbero dovuto concludersi nel giro di un paio di settimane hanno richiesto più tempo del previsto. Ecco perché c’è stata una prima proroga ai divieti di sosta e di transito e poi una seconda. La nuova data di fine lavori è fissata per il 28 marzo. Quindi già nel fine settimana si potrebbe ricominciare a circolare. Nel frattempo è garantito solo il passaggio pedonale.

7 mesi per i lavori di restauro conservativo dell’arco

In realtà nel corso di questa settimana si concluderanno le fasi che riguardano solo il montaggio del ponteggio. I lavori di restauro conservativo vero e proprio, infatti, non sono ancora iniziati. Ci vorranno circa 7 mesi (il progetto indica 210 giorni) per completare l’intervento che restituirà decoro e sicurezza all’arco di Cristo Re.

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