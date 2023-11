Arrivano i cordoli in via Garibaldi. Auto in sosta vietata anche a lavori iniziati VIDEO - Tempostretto

La pista ciclabile, già esistente ma impraticabile, verrà allargata. Sarà completata a fine mese

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Viene così completato il circuito ciclabile del centro città. Dopo corso Cavour, viale Boccetta e via Cesare Battisti i cordoli verranno posizionati anche in via Garibaldi. Era l’anello mancante del cerchio per garantire il transito delle biciclette in sicurezza, all’interno di una pista delimitata.

Pista ciclabile più ampia dal viale Boccetta a largo San Giacomo

In questo tratto, che va dal viale Boccetta a largo San Giacomo, la larghezza verrà raddoppiata. Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della pista e si concluderanno, come da ordinanza, il 28 novembre.

Esisteva già da anni ma veniva usata come parcheggio

Proprio nel tratto interessato dai lavori, però, c’erano auto parcheggiate in divieto di sosta sulla pista ciclabile, nonostante la presenza di operai e mezzi da cantiere. La pista contrassegnata dalla striscia gialla esisteva da anni, ma non è mai stata rispettata dai cittadini che la utilizzavano per parcheggiare.