Elezioni 2026. Sciacca: “Il mio progetto per Messina” VIDEO

Il candidato sindaco civico punta sul "pacchetto viabilità per riscoprire la città e le sue bellezze naturali"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il mio progetto per Messina? Per la città deve essere aperta, inclusiva, attrattiva. E per fare questo abbiamo messo al primo posto il pacchetto viabilità. Dalle piste ciclabili ai parcheggi d’interscambio e al verde”. Così il candidato sindaco civico di Rinascita Messina Gaetano Sciacca.

Aggiunge l’ingegnere: “Penso a una città dove sia facile raggiungere i luoghi, dai centri commerciali naturali al viale San Martino, a Provinciale e a via Palermo. Occorre far sì che si possa riscoprire la città e le sue bellezze naturali. Deve essere agevolata in tutti i modi l’accessibilità. Questo per noi è un aspetto fondamentale”.

Di recente gli abbiamo pure domandato perché votare Gaetano Sciacca e non Basile, Russo, Scurria e Valvieri? “Sono l’unico tecnico. Messina ha troppi problemi e ci vuole una figura tecnica che ha già dimostrato competenza, visione amministrativa e concretezza. Il nostro programma è stato persino scopiazzato perché è pronto da mesi”.

Il programma di Sciacca per Messina

Tra i punti del programma di Sciacca candidato sindaco, “una nuova viabilità per Messina, no al ponte sullo Stretto, creare veri polmoni verdi, infrastrutture sicure e scioglimento degli imbuti viari, riconquistare 54 km di costa e le colline dimenticate, il baratto amministrativo, rafforzare l’economia locale e il commercio di prossimità (no al centro commerciale di Zafferia), decentramento e controllo pubblico, innovazione e inclusione con il coworking nell’ex ospedale Sperone, coniugando spazi per il lavoro e spazi solidali per anziani, studenti e cittadini in emergenza abitativa”.

E ancora: “L’arte come strumento di riscatto sociale nelle periferie, proteggere le fragilità e abbattere le barriere, autonomia energetica ed economia circolare nei 48 villaggi”.

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