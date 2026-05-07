 Elezioni 2026. Sciacca: "Il mio progetto per Messina" VIDEO

Elezioni 2026. Sciacca: “Il mio progetto per Messina” VIDEO

Marco Olivieri

Elezioni 2026. Sciacca: “Il mio progetto per Messina” VIDEO

Tag:

giovedì 07 Maggio 2026 - 07:00

Il candidato sindaco civico punta sul "pacchetto viabilità per riscoprire la città e le sue bellezze naturali"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il mio progetto per Messina? Per la città deve essere aperta, inclusiva, attrattiva. E per fare questo abbiamo messo al primo posto il pacchetto viabilità. Dalle piste ciclabili ai parcheggi d’interscambio e al verde”. Così il candidato sindaco civico di Rinascita Messina Gaetano Sciacca.

Aggiunge l’ingegnere: “Penso a una città dove sia facile raggiungere i luoghi, dai centri commerciali naturali al viale San Martino, a Provinciale e a via Palermo. Occorre far sì che si possa riscoprire la città e le sue bellezze naturali. Deve essere agevolata in tutti i modi l’accessibilità. Questo per noi è un aspetto fondamentale”.

Di recente gli abbiamo pure domandato perché votare Gaetano Sciacca e non Basile, Russo, Scurria e Valvieri? “Sono l’unico tecnico. Messina ha troppi problemi e ci vuole una figura tecnica che ha già dimostrato competenza, visione amministrativa e concretezza. Il nostro programma è stato persino scopiazzato perché è pronto da mesi”.

Il programma di Sciacca per Messina

Tra i punti del programma di Sciacca candidato sindaco, “una nuova viabilità per Messina, no al ponte sullo Stretto, creare veri polmoni verdi, infrastrutture sicure e scioglimento degli imbuti viari, riconquistare 54 km di costa e le colline dimenticate, il baratto amministrativo, rafforzare l’economia locale e il commercio di prossimità (no al centro commerciale di Zafferia), decentramento e controllo pubblico, innovazione e inclusione con il coworking nell’ex ospedale Sperone, coniugando spazi per il lavoro e spazi solidali per anziani, studenti e cittadini in emergenza abitativa”.

E ancora: “L’arte come strumento di riscatto sociale nelle periferie, proteggere le fragilità e abbattere le barriere, autonomia energetica ed economia circolare nei 48 villaggi”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Salita Tremonti, la “chiesetta” in mezzo al parco non verrà demolita VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED