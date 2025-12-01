 Assalto portavalori, sulla A2 riaperta la corsia di sorpasso. Rallentamenti tra Scilla e Bagnara VIDEO

Assalto portavalori, sulla A2 riaperta la corsia di sorpasso. Rallentamenti tra Scilla e Bagnara VIDEO

Dario Rondinella

Assalto portavalori, sulla A2 riaperta la corsia di sorpasso. Rallentamenti tra Scilla e Bagnara VIDEO

Tag:

lunedì 01 Dicembre 2025 - 20:33

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” la circolazione procede ancora con rallentamenti in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, dopo il grave episodio avvenuto nelle scorse ore: un assalto a un portavalori all’interno della galleria Vardaru, al km 414 circa.

Secondo le prime ricostruzioni, il commando avrebbe bloccato il traffico e preso di mira il mezzo blindato, generando momenti di grande tensione e un’immediata paralisi della circolazione. I veicoli rimasti coinvolti nell’episodio sono stati rimossi e questo ha consentito ad Anas e alle forze dell’ordine di riaprire al traffico la corsia di sorpasso, garantendo un parziale ripristino della viabilità.

Resta invece chiusa la corsia di marcia dal km 414,900 al km 412,800, dove il personale tecnico Anas sta completando verifiche e accertamenti per garantire piena sicurezza agli automobilisti. Le operazioni in corso, sia di natura tecnica sia investigativa, continuano a comportare rallentamenti soprattutto nelle ore di maggior traffico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte e la mancata gara: un punto di non ritorno
Isola pedonale di viale San Martino, aperto un altro tratto lato mare fino a via Luciano Manara
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED