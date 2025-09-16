Atm, più di 3000 abbonamenti Move Me nella prima mattinata VIDEO

Si può rinnovare tramite la piattaforma online, nei box Atm o nei parcometri

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono tornati gli abbonamenti Atm al prezzo agevolato di 50€. Il Move Me si può già rinnovare o richiedere per la prima volta. A partire dalla mezzanotte è stata attivata la piattaforma dedicata sul sito dell’azienda trasporti. Si sono precipitati in migliaia e già stamattina qualcuno ha avuto difficoltà ad accedere al portale.

“Superati i 3000 abbonamenti nella prima mattinata”

“Abbiamo già superato i 3000 abbonamenti e puntiamo a raggiungere la quota di 21.000 come l’anno scorso”, dichiara la presidente di Atm, Carla Grillo. E aggiunge: “Già stamattina c’erano moltissime persone in coda fuori dall’Info Point dell’azienda o al Cavallotti”. Negli ultimi due anni l’iniziativa ha riscosso molto successo fra gli utenti del trasporto pubblico locale. Più di 28.000 abbonati nella prima edizione, quando l’abbonamento costava 20€, e più di 21.000 lo scorso anno, quando il costo era salito a 50€. In totale nel 2024 fra abbonamenti Move Me, studenti e mensili, Atm ha raggiunto la quota record di 50.000 abbonati.