Bagnini sulla spiaggia di Santa Margherita. “Un’opportunità lavorativa per noi studenti” VIDEO

Alessandra e Alessio hanno 25 e 18 anni: "Siamo giovani ma pronti a tutto"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nonostante la giovane età non è la prima esperienza lavorativa per loro. Alessandra Panarello e Alessio Gatto, 25 e 18 anni, sono due dei nuovi bagnini sulla spiaggia libera di Santa Margherita. “Una bella opportunità per noi studenti, anche per mettere dei soldi da parte durante l’estate”, racconta Alessio che si è da poco diplomato. “Ho fatto altre volte l’assistente bagnante ma sempre per privati e mai in una spiaggia pubblica”, continua il giovane.

“Frequento l’università, amo il mare e aiutare il prossimo”

Anche per la collega non è la prima esperienza nel settore. “Frequento l’università, mi sono candidata perché ho il brevetto, amo il mare e aiutare il prossimo”, racconta la studentessa. Giovani ma “pronti a tutto”, come il collega 18enne che qualche giorno fa ha salvato un uomo sulla spiaggia del Ringo. Non è ancora capitato in questi pochi giorni di soccorrere qualcuno ma Alessandra e Alessio si dicono preparati per ogni situazione. “Speriamo sempre non ce ne sia mai bisogno ma siamo qui pronti a intervenire”.