Bandiera blu a Capo Peloro. “La paura è che diventi un boomerang” VIDEO

"Le aspettative dei turisti saranno alte, chiediamo all'Amministrazione massima attenzione"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex presidente della Pro Loco, Nello Cutugno, gioisce ma allo stesso tempo solleva dei dubbi sulla conquista della Bandiera blu. “Siamo qui a festeggiare Capo Peloro, ma la paura è che diventi un boomerang”, dichiara. Le aspettative dei turisti e dei visitatori saranno alte e il volontario della Pro Loco Capo Peloro sollecita l’Amministrazione comunale a fare il possibile per non deluderle.

Motorini, masso e carrellati all’ingresso della spiaggia

“Fino alla settimana scorsa avevamo la spiaggia del Lanternino, sotto il Pilone, piena di moto e motorini. Inoltre un masso che non ha nulla di bello davanti all’ingresso della spiaggia in cui sventolerà la Bandiera blu e poi i carrellati per la differenziata dei due lidi”, aggiunge Cutugno. E chiede massima attenzione all’Amministrazione comunale affinché l’importante conquista non diventi un boomerang per Capo Peloro.