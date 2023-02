Basile: "L'isola pedonale? Indietro non si torna" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco: "Dialogherò con i commercianti ma nessuna limitazione al solo fine settimana. Valorizzeremo insieme questa grande risorsa"

MESSINA – Il futuro di Messina passa da un rafforzamento delle isole pedonali. Il sindaco di Messina Federico Basile lo ribadisce, annunciando che non ci sarà alcun passo indietro e nessuna limitazione al solo fine settimana. Rimane valida la scelta già fatta, con la proroga fino al 16 aprile. Spiega il sindaco: “Le istanze del comitato dei commercianti? Mi sembra giusto che abbiano avanzato le loro richieste ma per noi l’isola pedonale rimane un valore aggiunto. Vedremo insieme come muoverci. Appare normale che, rispetto al Natale, non essendoci stati grandi eventi, ci sia stato un minore movimento. Ma non risolviamo il problema se apriamo l’isola pedonale: vorrei ricordare che la strada sul viale servirebbe per transitare. Mi incontrerò con i commercianti e troveremo insieme il modo di valorizzare quella che è una grande risorsa”.

Osserva Basile: “Occorre cambiare l’approccio nei trasporti e nella pedonalizzazione. La sperimentazione dell’isola pedonale è andata bene nel periodo natalizio ed è stata prorogata fino al 16 aprile. Abbiamo ascoltato i commercianti e, insieme, troveremo soluzioni ma è un esperimento che funziona e potrà funzionare sempre meglio. Ora abbiamo la stagione croceristica e, con gli assessori Caruso e Finocchiaro, stiamo facendo dei ragionamenti sul piano delle attività turistiche e produttive. L’isola pedonale deve essere un attrattore e vedremo di farla diventare tale”.

In video Basile commenta la nuova apertura della strada a Piazza Cairoli

