Forza Italia pro Siracusano e contro De Luca: “Conta quello che ha fatto per Messina”

Clima da campagna elettorale. Il partito difende la sottosegretaria dalle critiche ("Mai scelta dai messinesi") del leader di Sud chiama Nord

MESSINA – Siamo già in campagna elettorale a Messina. E il clima s’accende dopo le dimissioni di Federico Basile. E già si è assistito a un botta e risposta, partito sui social, tra la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Così quest’ultimo: “Non c’è alcuna volontà di fare caciara né di alimentare polemiche sterili. Ho semplicemente richiamato un dato politico oggettivo: Matilde Siracusano non è mai stata scelta dai messinesi come loro rappresentante perché non l’hanno mai ritenuta all’altezza. Questo è un fatto, non un’offesa, e non mette in discussione il suo dichiarato affetto per la città. Resta però una domanda centrale, alla quale continuo a non ricevere risposta. Altro che intimidazione. Qual è la differenza tra le dimissioni anticipate del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e quelle del sindaco di Messina Federico Basile? Nel primo caso, le dimissioni sono state definite un atto eroico e di coraggio, motivato dalla volontà di evitare la paralisi amministrativa. Nel caso di Basile, invece, si è parlato di fuga o codardia, nonostante una motivazione altrettanto chiara e trasparente: la presa d’atto di una condizione di minoranza politica, con soli 13 consiglieri comunali su 32”.

“Cosa conta di più: dove sei stata eletta o quello che hai fatto per la tua città?”

Poi la replica della segreteria cittadina di Forza Italia: “Cosa conta di più: dove sei stata eletta o quello che hai fatto per la tua città con impegno istituzionale? Il leader di Sud chiama Nord dimostra di avere la memoria corta, oltre l’ormai scontata mancanza di qualsivoglia rispetto per le istituzioni che la sottosegretaria Siracusano oggi rappresenta. Il sindaco di Taormina dimentica, infatti, le azioni concrete che la sottosegretaria ha fatto per la città e il territorio, quali ad esempio la legge speciale per il Risanamento e la bonifica della Zona Falcata. Matilde Siracusano è un esempio di chi ama questa città e, pur non essendo stata eletta a Messina, ha continuato a lavorare per la città collaborando in modo costruttivo con le amministrazioni locali di qualsiasi colore politico. Forza Italia non si fa impressionare dal solito linguaggio utilizzato da chi oggi ha voluto il voto anticipato. Speriamo che su questo cali al più presto il sipario e si guardi oltre. È questo che fa la differenza”.

Articoli correlati