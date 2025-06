Bau bau beach, a Capo Peloro e Santa Margherita due aree con giochi per i cani VIDEO

Nelle spiagge di Messina sventolano le bandiere blu e sono state montate 12 torrette per i bagnini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sulle coste di Messina sventolano le bandiere blu. Da Santa Margherita a Capo Peloro le spiagge sono state attrezzate con passerelle accessibili, contenitori per la raccolta differenziata, docce, isole verdi e torrette per i bagnini. Sono in tutto 12 le postazioni per gli assistenti bagnanti, molte di più rispetto a quelle garantite lo scorso anno.

Bau bau beach novità di questa stagione balneare

Ma la novità di questa stagione balneare sono le “Bau bau beach”. Due aree dedicate ai cani sono state realizzate a Santa Margherita, dove è già stata completata, e a Torre Faro, dove è ancora in costruzione. Un recinto di legno con giochi, percorsi per gli animali e una fontanella. Inoltre si sta ancora lavorando per attrezzare le spiagge con docce per persone con disabilità.

