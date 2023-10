Bombette, arrosticini e lampredotto: da tutta Italia per partecipare al Messina Street Food VIDEO - Tempostretto

"Ogni anno facciamo di tutto per esserci", raccontano gli operatori itineranti che arrivano da altre regioni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Hanno attraversato l’Italia per partecipare ancora una volta al Messina Street Food Fest, chi per la seconda, la terza o addirittura la quinta volta. Gli arrosticini abruzzesi, ad esempio, non hanno perso neanche un’edizione. Sono gli operatori che arrivano dalla Puglia, dalla Toscana, dall’Abruzzo, ma anche da altre città siciliane come Palermo.

Tante casette del gusto, a piazza Cairoli, sono abitate da ristoratori messinesi, che hanno attività commerciali in centro o in periferia. Fra loro anche “U paninaru”, un chiosco che ha sede a Santa Margherita, che vuole sfruttare l’occasione dei quattro giorni di evento in piazza per farsi conoscere fuori dai confini della zona sud di Messina.