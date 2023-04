Bonelli guida la carica dei "no ponte": "Danno irreversibile, pronti a battaglia" VIDEO - Tempostretto

Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra oggi a Messina

Intervista di Marco Olivieri

MESSINA – Conferenza stampa questa mattina a Torre Faro di Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Hanno partecipato esponenti dei Comitati No ponte, il portavoce di Europa Verde Sicilia Mauro Mangano, i rappresentanti di Europa Verde di Reggio Calabria. “Questa è un’opera, e lo dicono anche i tecnici, irrealizzabile”, ha esordito Bonelli: “Un ponte a campata unica con una ferrovia e una “luce” di quasi 3600 metri non esiste in nessuna parte del mondo. L’unico è ad Akashi dove hanno tolto la ferrovia per problemi di sicurezza”.

Nel mirino anche i costi. “Il decreto approvato – ha detto Bonelli – stanzia 340 milioni di euro che servono per la propaganda di Salvini e invece lascia la Sicilia e la Calabria in una situazione di ritardo infrastrutturale sotto tanti punti di vista. Le vere priorità sono altre. Noi presenteremo in parlamento una proposta di legge per istituire il Parco Nazionale delle Stretto e della Costa Viola, perché la vera funzione di questa area è quella di valorizzare il territorio”.

Il co-portavoce di Europa Verde ha annunciato la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti. “Quando si utilizzano soldi di una comunità – ha detto il deputato nazionale – devono essere amministrati con il criterio del buon padre di famiglia. Salvini sta spendendo 340 milioni di euro senza dire all’Italia dove prenderà i 10 miliardi di euro che servono per la realizzazione di questa opera inutile, dannosa e molto rischiosa. Rivolgo un invito a Elly Schlein e Giuseppe Conte: facciamo insieme questa battaglia in parlamento”.

