Calabria. Renzi: “gli Stati Uniti d’Europa vogliono bene alle istituzioni, la Lega no” VIDEO

Il senatore Matteo Renzi in Calabria, per spingere i candidati degli Stati Uniti D’Europa, alle prossime elezioni Europee, ha esordito con una stoccata alla Lega di Matteo Salvini, definendo uno scandalo le accuse rivolte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in seguito alla sua dichiarazione sulla “sovranità europea”, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. “Accusare Sergio Mattarella, ha dichiarato il senatore Renzi, significa indebolire l’unica figura di garanzia di questo Paese. Io sono orgoglioso di aver portato Sergio Mattarella – ha proseguito sempre il senatore Renzi -alla guida della Presidenza della Repubblica nove anni fa e penso che questo dimostri che gli Stati Uniti d’Europa vogliono bene alle istituzioni, la Lega no”. Se Matteo Renzi dovesse riuscire ad essere eletto, ha sottolineato che andrebbe ben volentieri nel Parlamento Europeo per dare forza all’Italia, “perché l’Italia ha bisogno di fare la differenza in Europa”. Mentre sulla presidenza dell’Unione Europea ha affermato a chiare lettere che il suo candidato ideale è Mario Draghi.