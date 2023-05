Camion in fiamme in Tangenziale, traffico bloccato. Lievemente ferito l'autista FOTO - Tempostretto

Il rogo ha interessato la cabina del mezzo lungo il Viadotto Ritiro

MESSINA – Camion in fiamme sulla Tangenziale all’altezza del viadotto Ritiro, in un tratto in cui si viaggia in entrambi i sensi di circolazione. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, dopo aver staccato la motrice da dove si erano propagate le fiamme. Ha riportato ustioni lievi e qualche ferita. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso con un’ambulanza del 118. Disagi per la viabilità a causa del mezzo in fiamme in quanto il traffico è rimasto bloccato. Chiuso il bypass Baglio. L’incendio sul camion si è sviluppato poco dopo le 14. Immediatamente alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Messina è giunta una richiesta di intervento per l’incendio dell’autoarticolato. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino Nord e un autobotte dalla sede centrale. Il conducente dell’autoarticolato è riuscito a mettere in salvo il rimorchio, sganciandolo dalla motrice, prima dell’arrivo sul posto delle squadredei Vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Il conducente che ha riportato ustioni, come detto è stato prontamente soccorso dal personale dei vigili del fuoco e dal personale del 118.