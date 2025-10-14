Caos a Villaggio Unrra. Tir e bambini in bicicletta sulla stessa strada VIDEO

Rumori, polveri e traffico in tilt: "Da due anni non abbiamo più pace nelle nostre case"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Villaggio Unrra, una sola strada invasa dai tir. Un passaggio continuo di mezzi pesanti che attraversano il paese accanto a bambini in bicicletta. “In questo paese non si dorme più da due anni“, racconta una residente. “Abbiamo perso la pace nelle nostre case. Tutta l’estate con le finestre chiuse a causa di rumori e polveri”, continua.

“Negli orari di punta non si cammina nemmeno a piedi”

“Non si cammina in auto e nemmeno a piedi. Si blocca tutto sia in questa strada, che è l’unica via d’uscita del villaggio, sia nella via Marco Polo a monte”, racconta un’altra cittadina. “Inoltre ci sono ancora dubbi sul materiale trasportato, insomma in quanto genitori di bambini che frequentano questa scuola non siamo tranquilli”, conclude.

“Un mezzo di soccorso rimarrebbe bloccato”

“Se negli orari di punta dovesse entrare un mezzo di soccorso rimarrebbe bloccato”, racconta Alessandro Brigandì, in rappresentanza dell’associazione del territorio “Isamu pubbirazzu”. Mentre parliamo diversi camion attraversano la via principale del paese in mezzo a dei bambini in bicicletta. “Qui l’unico svago è quello di giocare in strada visto che gli unici campetti che abbiamo sono inutilizzabili”, conclude Brigandì.

Il grido d’aiuto dei cittadini del villaggio

Il grido d’aiuto arriva dal villaggio della zona sud, ostaggio dell’area di stoccaggio di Rfi. I camion carichi di materiale proveniente dagli scavi del cantiere per il raddoppio attraversano il paese tutti i giorni e tutte le notti. Un’ordinanza viabile aveva limitato il passaggio in determinate fasce orarie durante l’estate ma con l’apertura della scuola il caos negli orari di ingresso e uscita è diventato insostenibile.

La nuova ordinanza: stop ai camion la mattina e a pranzo

Ecco perché l’ordinanza sindacale cambia di nuovo e limita il passaggio dei tir nelle fasce orarie 07:44 – 08:30 e 13:15 – 14:15. Stop ai camion quindi negli orari di punti, ma i mezzi pensati torneranno ad attraversare il villaggio nelle ore notturne con dei correttivi per mitigare i rumori provenienti dall’area di cantiere.

L’incontro con il sindaco Basile

I cittadini però sono stanchi di vivere in mezzo al caos. Ecco i disagi manifestati nel corso di un incontro pubblico promosso dal consigliere comunale Raffaele Rinaldo e dal comitato di cittadini. Un’occasione per discutere della nuova ordinanza alla presenza del sindaco Federico Basile, del direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, e alcuni consiglieri della II Municipalità.