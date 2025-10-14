Villaggio Unrra. “Da gennaio Rfi sposterà altrove l’area di stoccaggio”

Il sindaco Basile ha dato la notizia attesa ai residenti

MESSINA – “Da gennaio prossimo, grazie al dialogo con Rfi, il sito di Villaggio Unrra/Contesse sarà definitivamente abbandonato da Rfi, che si sposterà altrove”. Il sindaco Federico Basile lo ha annunciato durante un incontro coi residenti di villaggio Unrra, per affrontare due temi centrali per la comunità: la viabilità del villaggio e la delicata questione delle terre di scavo del cantiere.

“Per quanto riguarda la tutela ambientale – ha proseguito Basile – ho condiviso i dati raccolti in questi mesi sui controlli di acqua, terra e aria: nel complesso, i risultati sono buoni e non rappresentano un rischio per la popolazione. Da domani inoltre entrerà in vigore una nuova ordinanza: sarà vietato il transito di tir e mezzi pesanti sia all’interno che all’esterno del Villaggio Unrra nei momenti di ingresso e uscita da scuola, liberando anche la via Marco Polo dal traffico pesante” (vedi articolo a parte).