Capitan Acciaio premia Messina: il supereroe che spiega a grandi e piccoli come differenziare VIDEO - Tempostretto

L'acciaio va conferito con la plastica e Messina ne ha riciclato il 20% in più nell'ultimo anno. Per il consorzio Ricrea il Comune è virtuoso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ vestito d’acciaio e ha un mantello argentato: Capitan Acciaio farà tappa a Messina fino al 4 ottobre. Un nuovo supereroe che va in giro per le piazze italiane a spiegare a grandi e piccoli come differenziare l’acciaio nel modo corretto, ma anche a premiare i comuni virtuosi. “Educhiamo la cittadinanza partendo proprio dai più piccoli”, spiega Capitan Acciaio. Oggi e domani a piazza Cairoli ci sarà lo stand in cui trovare informazioni sul riciclo e riuso e i laboratori dedicati ai bambini per ricreare dei giocattoli.

Come si conferisce l’acciaio a Messina

L’acciaio a Messina va conferito con la plastica e viene raccolto il mercoledì (quindi esposto il martedì sera). E’ un materiale virtuoso perché può essere riciclato al 100% e all’infinito, ovviamente dopo essere stato separato dalla plastica e portato in acciaieria per la fusione.

“Messina cresciuta del 20% nell’ultimo anno”

Messina nell’ultimo anno è cresciuta del 20% nella raccolta di questo materiale. Ecco i dati spiegati da Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio). “Siamo qui per confermare che i risultati che Messina ha raggiunto sono buoni e siamo qui per ringraziare amministrazione e cittadinanza”, spiega Rindaldini. Il tasso medio di raccolta e riciclo in Sicilia è inferiore alla media nazionale, ecco perché Ricrea ha scelto di fare tappa al Sud per sensibilizzare la popolazione ma anche premiarla per i risultati raggiunti, anche tramite la simpatica figura di Capitan Acciao.

Secondo i dati del Consorzio Ricrea nel 2022 in città sono state raccolte circa 299 tonnellate di barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio,sufficienti per realizzare 12.000 panchine d’arredo urbano. Oltre al Comune, è stata premiata anche Messina Servizi Bene Comune che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune.