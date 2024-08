Capo Peloro s’accende per Alfa. Concerto e torta di compleanno dei fan sotto il Pilone VIDEO

In un'ora ha cantato più di 20 brani e con lui i tantissimi bambini presenti. Erano più di 1500 a festeggiare in musica i suoi 24 annii

MESSINA – Capo Peloro torna a cantare. L’Arena si è accesa per festeggiare in musica il 24esimo compleanno di Alfa. Il giovane artista genovese ha ricevuto una torta di compleanno, con tanto di candeline, dai suoi fan siciliani. Erano più di 1500 ad affollare l’area sotto il Pilone. Non è mancato il coro di “Tanti auguri” e non si contavano i cartelloni disegnati per lui dai fan. Dediche, frasi delle sue canzoni e messaggi d’amore.

“Festeggiare sul palco è il regalo più bello”

“Fare il compleanno cantando su un palco è il mio più bel regalo”, ha detto Alfa con un gran sorriso. E ha ringraziato i fan per gli auguri e i tanti regali che il pubblico ha lanciato sul palco. “Anche cantare sotto una luna così bella non mi era ancora capitato”, aggiunge. E sono state ben 60 le tappe del tour di quest’anno.

Tantissimi piccoli fan nell’Arena di Capo Peloro

Giovani e giovanissimi, accompagnati da mamma e papà. Tantissimi i bambini, quasi tutti con addosso la maglia del tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato“. La canzone con cui ha dato il via alla serata musicale a Messina. E Andrea De Filippo, in arte Alfa, è tornato in città ad un mese di distanza dalla seconda serata dell’Rds Summer Festival, in cui si era esibito insieme ad Annalisa, Arisa e Alessandra Amoroso.

“Mi sono perso a Torre Faro…”

Andrea ha raccontato, poi, di essersi perso per le vie di Torre Faro nel pomeriggio. “Ho fatto un bel bagno e poi non ho più trovato la strada per il mio albergo”, ha detto. A salvarlo sono stati un papà e la figlia, presenti al concerto, che Alfa ha voluto ancora una volta ringraziare dedicandogli una canzone. E poi un’altra dedica a tutti i piccoli, come Alessia e Leo, che per la prima volta nella loro vita hanno partecipato ad un concerto. A far divertire i bambini in mezzo al pubblico anche la mascotte Marko’s che ha raccolto abbracci e sorrisi da tutti.

