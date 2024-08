Alfa a Capo Peloro: il ritorno a Messina nel giorno del suo compleanno

Il cantante canterà festeggiando i suoi 24 anni. La sua carriera è iniziata sette anni fa

MESSINA – A Capo Peloro ci si prepara al concerto di Alfa, nome d’arte per Andrea De Filippi, rapper e cantautore italiano che ormai da tempo, anche grazie a Sanremo e alla sua “Vai!”, diventata un tormentone radiofonico. Alfa il prossimo 22 agosto sarà all’arena di Torre Faro per uno dei concerti conclusivi di un’estate musicalmente ricca per Messina.

Il cantante si prepara non soltanto a saltare e cantare sul palco davanti ai fan messinesi, ma anche a soffiare le candeline con loro. Il 22 agosto, infatti, Alfa compirà 24 anni. Festeggerà a Messina, dov’è già stato lo scorso 13 luglio per l’Rds Summer Festival, al fianco di artiste del calibro di Annalisa, Arisa e Alessandra Amoroso.

La carriera

Nato a Genova, Alfa ha iniziato a studiare musica (chitarra e pianoforte) già a otto anni. Nel 2017 ha pubblicato il primo mixtape Alfa-Omega, in collaborazione con altri artisti, mentre risale al 2018 il singolo “Dove sei?”, il primo di una serie che lo ha portato a diverse collaborazioni con altri cantanti italiani. Il 2019 è l’anno della consacrazione, con il brano “Cin Cin” quattro volte disco di platino, oltre a “Wanderlust!” (disco d’oro) e all’album di fine anno “Before Wanderlust”, anch’esso disco di platino. All’ultimo Sanremo ha chiuso al decimo posto con “Vai!” e ha cantato anche “Sogna ragazzo sogna”, nella serata dei duetti, con Roberto Vecchioni.