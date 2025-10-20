 ChatGPT sul Commodore 64: in mostra i computer che hanno fatto la storia dell'informatica VIDEO

ChatGPT sul Commodore 64: in mostra i computer che hanno fatto la storia dell’informatica VIDEO

Silvia De Domenico

ChatGPT sul Commodore 64: in mostra i computer che hanno fatto la storia dell’informatica VIDEO

lunedì 20 Ottobre 2025 - 17:00

Computer Museum Messina è un viaggio nel tempo. "I nativi digitali non hanno mai visto le macchine più iconiche"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nell’era dell’intelligenza artificiale c’è chi si preoccupa di ricordarci da dove siamo partiti. Lo hanno fatto gli ideatori della mostra dedicata alla storia dei computer. Computer Museum Messina è una mostra permanente che consente di fare un viaggio nella storia dell’informatica.

mostra computer

In mostra i computer più iconici

Nei giorni del Sud Innovation Summit alcuni computer iconici sono stati esposti in una sala del polo universitario Papardo. “Il nostro progetto ha anche un aspetto educativo e didattico perché ci sono nativi digitali che non hanno mai visto queste macchine”, spiega il professore Tonino Bisazza. “Nella nostra mostra è possibile toccarli, utilizzarli e vedere come sono fatti all’interno”, aggiunge.

mostra computer

ChatGPT sul Commodore 64

“ChtGPT funziona anche sul Commodore 64”, racconta Bagio Natoli Orioles mostrandoci l’esperimento. Ecco come l’intelligenza artificiale è in grado di interagire con un computer del 1982. “Il primo computer domestico, probabilmente il computer più venduto di tutti i tempi”, aggiunge Natoli Orioles.

mostra computer

Un viaggio nel tempo a partire dal 1977

“Una mostra per celebrare l’epoca a cavallo fra gli anni ’70-’80 in cui i computer sono entrati per la prima volta nelle case”, spiega Alessandro Coletta. Un viaggio nel tempo a partire dal 1977 con la nascita dell’Apple II.

Al progetto hanno preso parte anche gli studenti dell’Istituto “Verona Trento”. “All’interno del PCTO i ragazzi hanno studiato questi computer e hanno poi spiegato le loro caratteristiche ai visitatori della mostra”, aggiunge la referente per la scuola Giovanna Busà.

E’ possibile visitare il Computer Museum Messina in via Garibaldi 80. La mostra è gratuita.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Voglia di Negramaro a Messina con tre giorni “meravigliosi”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED