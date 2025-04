“Ciao Sara, camminando nei corridoi del Policlinico penseremo a te” VIDEO

Lucia Bruna è una studentessa di Medicina originaria di Imperia: “Grideremo e studieremo per te”

MESSINA – “Ciao Sara, camminando nei corridoi del Policlinico penseremo a te”. È con queste parole che una studentessa di Medicina e Chirurgia, Lucia Bruna, nata a Imperia, ha voluto lanciare un messaggio forte durante il corteo in ricordo di Sara Campanella, uccisa nel pomeriggio del 31 marzo sul viale Gazzi.

“Dopo Giulia Cecchettin speravamo che qualcosa cambiasse”

“Dopo Giulia speravamo che qualcosa potesse cambiare e gridavamo – Voglio essere l’ultima – ma chi sarà l’ultima? Quale delle oltre 106 donne ammazzate dopo Giulia sarà l’ultima dell’infinita lista. Quando potremo scrivere la parola fine? Perché poi siamo noi a doverci difendere? Perché non può essere la società, la famiglia, la scuola ad educare gli uomini ad essere umani invece di insegnare alle donne a nascondersi e a proteggersi? A queste domande però Sara io non so rispondere”.

La giovane ha poi concluso il suo discorso con i versi di una canzone di Alfa dal titolo “Frida”, che parla appunto di femminicidi.

Il testo della canzone “Frida”

Che grande differenza c’è tra innamorarsi e amare

La prima è un’ascensore, la seconda sono scale

Si ripetono un po’ come l’acqua nelle fontane

Ma ti fan sentire libero come l’acqua nel mare

La prima in un secondo, la seconda serve tempo

La prima è un bel ricordo, la seconda chiede impegno

La prima ti fa scemo e la seconda ti fa saggio

Entrambe possono finire e tu devi accettarlo

Ora che la TV mi parla di un femminicidio nuovo

Io dentro di me provo vergogna a essere uomo

Però che cos’è l’odio? Una conseguenza

Forse è il bisogno di provar lo stesso qualcosa di forte

Per me l’amore è chiave, non sarà mai un lucchetto

Non c’è un filo spinato che potrà tenere il vento

Che se una persona vuole che ti chiudi dentro

È manipolazione, non è senso del rispetto

Voglio fare come dice Frida Kahlo d’ora in poi

“Ama te stesso, poi la vita, poi chi vuoi

Che grande differenza c’è tra innamorarsi e amare

La prima è un’ascensore la seconda sono scale

Io non lo so

Indietro ci tornerei

Ma non si può

Fingo che sia tutto okay

Sto K.O

Ho fatto qualche cazzata

Amarti non lo è mai stata

Mai no, mai no

Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato