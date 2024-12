Contrada Scoppo, “bene i primi interventi ma serve una cura quotidiana” VIDEO e FOTO

L'appello al sindaco di Messina da parte di un gruppo di residenti: "Venga qui per incontrarci. Dall'illuminazione alle buche, manca di tutto"

MESSINA – “A Contrada Scoppo la situazione è invivibile. Rischiamo tutti i giorni la vita anche solo passando marciapiede, la rete non tiene più i massi”. A denunciare nuovamente la situazione i residenti. Parte di quest’area è di proprietà del Cas (Consorzio per le autostrade siciliane). Circa tre settimane fa l’appello a Tempostretto: “È come se non appartenessimo alla città. Siamo gente di serie B”.

Alcuni cittadini incivili avevano scaricato abusivamente anche la spazzatura: pc, seggiolini, sedie e quant’altro. Ma poi c’è stato l’intervento tempestivo di Messinaservizi Bene Comune. “Sono venuti e hanno tolto tutta la spazzatura che c’era, ma poi non si è visto più nessuno. Mi avevano riferito che sarebbero tornati per la scerbatura, ma nulla. Non si è visto più nessuno”, spiegano i residenti. In realtà, la scerbatura è prevista nel cronoprogramma della partecipata.

“Manca l’illuminazione, abbiamo provveduto a nostre spese”

La strada è priva di illuminazione e i residenti hanno provveduto installando, a loro spese, dei piccoli fari a led all’esterno delle loro abitazioni. La strada è piena anche di fossi: “L’altro giorno un ragazzo sul motorino stava cadendo. Qualcuno deve farsi male prima di provvedere?”, sottolineano e aggiungono: “Stessa situazione problematica anche per i tombini, non vengono puliti. Quando piove si crea un lago”.

Parte della zona sfocia in una campagna, di proprietà della Città metropolitana. La fitta vegetazione arriva fin dentro gli appartamenti. Anche qui, fino ad ora, nessun intervento. I residenti lanciano nuovamente l’appello al sindaco Basile: “Venga qui di persona a vedere la situazione in cui viviamo”.

