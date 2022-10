Costruire il futuro a Messina, studenti in dialogo con gli imprenditori VIDEO - Tempostretto

Un incontro promosso da Mcl e Fondazione “Èbbene" a piazza Casa Pia. Anche Tempostretto ha dialogato con i ragazzi

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ proprio necessario fare una valigia e andare via per seguire i propri sogni? Come si sceglie la strada giusta da percorrere per il proprio futuro lavorativo? Sono solo alcune delle domande che si pone ogni studente che si avvicina all’ultimo anno di scuola. Il futuro è incerto ma a fare chiarezza su come scegliere il proprio ci pensano i giovani del Movimento Cristiano Lavoratori, o almeno ci provano. Come? Attraverso dei banchetti informativi a piazza Casa Pia e una giornata dedicata al tema “Giovani, formazione e futuro”, promosso da Mcl e Fondazione “Èbbene”.

I giovani organizzatori

I maturandi di quattro scuole messinesi hanno conosciuto dieci realtà imprenditoriali messinesi, compreso Tempostretto.

La Farina, Basile, Minutoli e Quasimodo le scuole coinvolte

Giorgia Farinella e Paolo Salvo (nella foto con Ninni Romano e gli altri organizzatori) , in rappresentanza del movimento, hanno coinvolto le scuole cittadine in una mattinata dedicata a incontri con i maturandi dell’anno 2022/23. Il liceo classico “G. La Farina”, l’artistico “E. Basile” e gli istituti tecnici “Minutoli” e “Quasimodo”, queste le scuole presenti in piazza. Gli studenti, tutti fra i 17 e 18 anni, accompagnati dai professori pongono domande agli imprenditori e cercano risposte per chiarirsi le idee sulla strada da prendere, sia professionale che universitaria.

Anche Tempostretto.it fra i partner della giornata

Una decina i partner messinesi chiamati in causa da Mcl. Anche il nostro giornale Tempostretto, con il suo editore Pippo Trimarchi e il direttore responsabile Marco Olivieri, ha incontrato i ragazzi per parlare di informazione e comunicazione.

