Da piazza Municipio alla nuova isola pedonale: la magia del Natale illumina Messina VIDEO

Ecco tutti gli alberi, i mercatini di Natale, le luminarie per le vie del centro e le installazioni nella nuova isola pedonale del viale San Martino

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La magia del Natale illumina Messina. Dall’atrio di Palazzo Zanca fino alla nuova isola pedonale: ecco i momenti più emozionanti della tradizionale accensione dell’Immacolata.

Albero dopo albero, piazza dopo piazza Messina si è accesa. Tantissima gente, migliaia di messinesi, hanno partecipato al pomeriggio dell’8 dicembre promosso dall’ammnistrazione Basile.

L’accensione degli alberi è stata accompagnata dalle voci dei talenti messinesi. Dal tenore Davide Benigno ,affacciato alla balconata del palazzo municipale, alla piccola Kira che si è esibita davanti al Teatro Vittorio Emanuele insieme al coro “Note Colorate”.

In contemporanea con l’accensione degli alberi, è stato inaugurato il Villaggio di Natale a Piazza Cairoli, attivo fino al 6 gennaio 2026 con parate natalizie, spettacoli, giochi, musica, un palco per tutti con esibizioni di giovani talenti, dj set, scuole di danza e attività per famiglie.

Sempre da oggi in programma Natale in Teatro – mercatini al Teatro Vittorio Emanuele sino al 7 gennaio; Natale al Muricello, sino al 28 dicembre, e il 13 dicembre, dalle 20.30 alle 23.00, Degustazioni in Musica; Natale illumina Roccaguelfonia, iniziativa giunta alla V edizione, promossa dall’omonima associazione Roccaguelfonia Cristo Re, con l’accensione delle luminarie del Complesso monumentale di Cristo Re. E varie iniziative, tra cui agli appuntamenti domenica 14 dicembre, alle ore 17, con un tour guidato, cui seguirà un momento musicale “C’era una volta”, omaggio a Ennio Morricone.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune e su Facebook.

