Dal parco "Aldo Moro" al forte "Vivonne": la Messina nascosta da recuperare VIDEO - Tempostretto

Il meglio della settimana di Tempostretto tv dal 24 al 29 aprile

montaggio di Silvia De Domenico, riprese di Matteo Arrigo e Silvia De Domenico

MESSINA – Dai parcheggi di viale Europa al sogno verde del parco “Aldo Moro”. Ecco il meglio di Tempostretto tv dal 24 al 29 aprile. Non mancano le sorprese come il forte “Vivonne”, un tesoro nascosto e da recuperare. Ma non nascondiamo i problemi, come i rifiuti sulla spiaggia del Ringo, in attesa dell’estate.

parcheggi-viale-europa

Tuttavia, in una chiave propositiva, il Comune punta a potenziare nei fine settimana l‘info point per i croceristi e turisti e, nel segno dell’economia locale, si registra l’iniziativa Street Food a Santa Teresa di Riva.

