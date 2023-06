Dall’Australia a Messina: “Porto i miei amici a scoprire la Sicilia in bicicletta” VIDEO - Tempostretto

Nativo di Villafranca Tirrena, Domenico Caravello dopo 55 anni non ha mai dimenticato la propria terra

MESSINA. “La Sicilia è la mia vita”, un amore che si legge negli occhi e nelle parole. Domenico Caravello, nato a Villafranca Tirrena 83 anni fa, ha lasciato la trinacria a 28 anni, andando a vivere in Australia. Dopo 55 anni non ha mai dimenticato le proprie origini. Un sentimento forte che lo porta ogni due anni a Messina, per far scoprire ai suoi amici la bellezza della sua terra natia, e lo fa portando avanti una sua grande passione: la bicicletta. Appassionato di ciclismo fin da giovane, a 17 anni ha cominciato a correre in Sicilia vincendo parecchie gare a livello dilettantistico, una volta trasferitosi in Australia ha cominciato a correre anche come agonista, arrivando terzo al Campionato australiano. Nella terra dei canguri ha fondato una società ciclistica, che oggi conta tantissimi iscritti, per i quali organizza viaggi in Italia a cavallo di sella.

Messina è cambiata

In questi giorni a Messina, Domenico sta partecipando alla passeggiata cicloturistica “il giro dei Due mari con Marzia”: “Negli anni ho visto la città cambiare, non sempre in meglio purtroppo” – ci racconta Domenico durante una pausa – “’C’è ancora tanto da fare perché il messinese a volte sembra non amare la propria terra, è un po’ menefreghista, spero che questa tendenza cambi. Io continuerò a tornare in Sicilia, finché Dio vorrà e avrò la forza per pedalare”.