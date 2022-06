Le belle storie di Sicilia di Birra Messina. A Ragusa Ibla Damiano Rotella riporta in vita piccoli grandi pezzi di storia siciliana, i carretti. Li decora, li restaura, li conserva. Ci tiene a ricordare che oggi, a fare questo lavoro, sono rimasti solo in pochi. Cosa lo fa andare avanti? La grande passione per un’arte senza tempo.

