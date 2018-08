De Luca: "Cortocircuito con il Consiglio frutto dell'aborto uscito dalle urne" VIDEO

L'intervento-appello del sindaco sul risanamento in aula, dove non può contare su alcun consigliere in virtù dell'esito elettorale dello scorso giugno (nessuna delle lste a lui collegate ha superato la soglia di sbarramento). Il particolare è stato rimarcato dal presidente del civico consesso ed altri membri dell'assemblea. De Luca attacca e illustra gli emendamenti per non perdere tempo in merito all'iter dello sbaraccamento annunciando che se non passano è pronto a dimettersi. La replica del presidente Claudio Cardile.