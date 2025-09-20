Fiab Messina ciclabile: “Un’altra città è possibile” VIDEO

Oggi la Federazione lancerà le sue proposte. Di pomeriggio e sera momenti dedicati ai bambini e un incontro sulla mobilità sostenibile

MESSINA – Tre gli appuntamenti firmati Fiab Messina ciclabile nell’ambito della Settimana europea della mobilità (Sem). “Iniziative diverse, unite dallo stesso filo conduttore: promuovere una città più vivibile, attenta all’ambiente e alle persone”, comunica la Federazione italiana ambiente e bicicletta.

In video le testimonianze di tre soci della Fiab, che ogni giorno utilizzano la bicicletta, a favore del “Bike to work day”, dell’andare al lavoro ogni giorno con questo mezzo.

Alle 10 di stamattina, al caffè letterario Volta Pagina, al civico 13 di strada San Giacomo, nota ai più come largo San Giacomo, è in programma un incontro con i giornalisti dal titolo “Messina in sicurezza: strade e mobilità per tutti”. Sarà un momento di confronto sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. “Al centro i dati nazionali e locali su traffico e incidentalità, le criticità del Pums Messina 2030 e gli esempi virtuosi di città che hanno scelto strade più sicure e vivibili. Fiab proporrà azioni concrete per ridurre i rischi e migliorare la qualità della vita: zone 30, dissuasori di velocità, monitoraggio dei flussi ciclistici, campagne educative e una cultura del rispetto tra tutti gli utenti della strada”.

Un percorso su due ruote per bambini e ragazzini

Nel pomeriggio, strada San Giacomo si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Alle 16.30, fino alle 18,30, la Gimkana bimbi, nello spazio antistante il caffè letterario Volta Pagina, organizzata dall’associazione Lupi dei Peloritani Asd, affiliata alla Federazione ciclistica italiana. Un percorso a ostacoli su due ruote, pensato per bambini dai 6 ai 12 anni, che “unisce divertimento, abilità ciclistiche e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile. I piccoli partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento comodo, bicicletta in buono stato e, se possibile, caschetto protettivo. Una bottiglietta d’acqua sarà utile per ricaricare le energie tra una prova e l’altra. La partecipazione è gratuita”, comunica l’associazione.

Un incontro sulla mobilità sostenibile

Dalle 17 alle 19,30, il caffè letterario ospiterà il Mobility talk, un incontro aperto al pubblico per discutere di mobilità sostenibile, turismo lento, salute, rigenerazione urbana e città a misura di tutti.

Sul palco si alterneranno rappresentanti di associazioni, professionisti e attivisti, portando esperienze e proposte concrete, con “lo scopo di analizzare modelli di turismo lento e tutela del territorio; condividere best practices di cicloviaggi e politiche ciclabili; esplorare il legame tra mobilità e benessere fisico; affrontare le sfide di genere nella mobilità urbana; proporre idee per la rigenerazione degli spazi cittadini. Dopo il dibattito, il pubblico potrà continuare a confrontarsi in un momento conviviale accompagnato da un piccolo aperitivo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni info@fiabmessinaciclabile.it”.

