Frecce Tricolori, l’orgoglio della comunità di Pace. “Lo spettacolo ha ripagato i disagi subiti” VIDEO

"Onorati che l'Aeronautica militare abbia scelto il nostro villaggio"

MESSINA – “Due giorni di caos viabile ma ne è valsa la pena”, commenta a caldo il consigliere e vice presidente della VI Municipalità, Giovanni Donato. E continua: “Onorati che l’Aeronautica militare abbia scelto il nostro villaggio per l’evento”. Non sono mancati i disagi per i tanti residenti della zona, ma alla fine dello spettacolo delle Frecce Tricolori sui cieli dello Stretto l’emozione fra gli spettatori è tanta.

“Messina ha bisogno di questi eventi”

“Grazie al grande lavoro preparatorio l’evento si è svolto nella massima sicurezza”, sottolinea padre Francesco Venuti, parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie di Pace. “Messina ha bisogno di eventi del genere, che danno la possibilità a tutti di incontrarsi, di stare insieme e percepire l’emozione dell’amicizia e della famiglia”, conclude.

Il grande lavoro svolto dalla Protezione civile comunale e dai volontari, coordinati dall’assessore Massimo Minutoli, ha consentito al pubblico di assistere in sicurezza allo spettacolo acrobatico.

“Siamo arrivati da Santa Margherita con i mezzi pubblici”

Insieme a loro un cittadino messinese orgoglioso. “Sono arrivato con la famiglia e un gruppo di amici da Santa Margherita, quindi un bel viaggio con lo shuttle”, commenta Mariano Basile. “Oggi i servizi hanno funzionato bene, è stato comodo muoversi con i mezzi”, conclude.

