 Viale Giostra, asfaltato il parcheggio Sant'Orsola. Sarà pronto a dicembre VIDEO

Viale Giostra, asfaltato il parcheggio Sant’Orsola. Sarà pronto a dicembre VIDEO

Silvia De Domenico

Viale Giostra, asfaltato il parcheggio Sant’Orsola. Sarà pronto a dicembre VIDEO

mercoledì 12 Novembre 2025 - 14:00

Per un periodo resterà gratuito come gli altri parcheggi d'interscambio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il parcheggio Sant’Orsola, sul viale Giostra basso, è stato asfaltato. Mancano gli ultimi dettagli, come la segnaletica orizzontale, e poi potrà essere inaugurato. Sarà pronto a dicembre: è questa la previsione dell’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Salvatore Mondello. E per un periodo resterà gratuito, così come gli altri parcheggi d’interscambio in città.

parcheggio giostra asfaltato

I lavori sono durati più del previsto

Sono già state predisposte le colonnine per le auto elettriche con la relativa segnaletica verticale. Anche i marciapiedi che separano il parcheggio dai controviali sono stati ultimati. I lavori sono durati più del previsto perché durante l’esecuzione dell’opera sono state approvate delle varianti e per alcuni mesi il cantiere si è fermato.

parcheggio giostra asfaltato

Gli alberi rimasti non verranno abbattuti

Gli alberi rimasti in piedi sulla corsia monte-mare resteranno al loro posto e non verranno abbattuti, come accaduto ai platani sul marciapiede opposto. Inoltre nelle aiuole della corsia mare-monte Messina Servizi pianterà nuovi alberelli.

Vedi qui la galleria fotografica

parcheggio giostra asfaltato
parcheggio giostra asfaltato
parcheggio giostra asfaltato
parcheggio giostra asfaltato

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Tempesta solare verso la Terra, stasera si vedrà il Sar fino in Sicilia
Sistema Cuffaro, prime decisioni del giudice
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED