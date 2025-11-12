Viale Giostra, asfaltato il parcheggio Sant’Orsola. Sarà pronto a dicembre VIDEO

Per un periodo resterà gratuito come gli altri parcheggi d'interscambio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il parcheggio Sant’Orsola, sul viale Giostra basso, è stato asfaltato. Mancano gli ultimi dettagli, come la segnaletica orizzontale, e poi potrà essere inaugurato. Sarà pronto a dicembre: è questa la previsione dell’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Salvatore Mondello. E per un periodo resterà gratuito, così come gli altri parcheggi d’interscambio in città.

I lavori sono durati più del previsto

Sono già state predisposte le colonnine per le auto elettriche con la relativa segnaletica verticale. Anche i marciapiedi che separano il parcheggio dai controviali sono stati ultimati. I lavori sono durati più del previsto perché durante l’esecuzione dell’opera sono state approvate delle varianti e per alcuni mesi il cantiere si è fermato.

Gli alberi rimasti non verranno abbattuti

Gli alberi rimasti in piedi sulla corsia monte-mare resteranno al loro posto e non verranno abbattuti, come accaduto ai platani sul marciapiede opposto. Inoltre nelle aiuole della corsia mare-monte Messina Servizi pianterà nuovi alberelli.

Vedi qui la galleria fotografica