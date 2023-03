Glaucoma, il ladro silenzioso della vista. La testimonianza: "Come si diventa ciechi a 20 anni" VIDEO - Tempostretto

Inizia la settimana mondiale del Glaucoma. Chi si ammala spesso non lo sa: i sintomi diventano evidenti quando ormai è troppo tardi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non tutti sanno che in Italia il Glaucoma colpisce circa un milione di persone“, racconta Angelina Benvegna, consigliere dell’Unione Italiana Ciechi. “Il 50% di queste persone non sa di esserne affetto. Così è successo anche a me quando avevo 20 anni”. E’ la storia di Angelina e di moltissime altre persone. Ecco perché anche nel caso di questa malattia, soprannominata il “ladro silenzioso della vista”, la prevenzione è fondamentale.

I primi sintomi quando ormai è troppo tardi

Purtroppo i sintomi sono evidenti quando è ormai troppo tardi. Come spiega il medico oculista Marco Grillo “il campo visivo si riduce dalla periferia verso il centro e quindi ci si rende conto di vedere male quando ormai è rimasta una visione tubolare”. Gli esperti consigliano una visita annuale della pressione oculare, soprattutto dai 40 anni in su. Ma il fattore età è relativo, specie nei casi in cui c’è familiarità con la malattia.

“Vivi senza macchia. Metti in chiaro la tua vista!” è lo slogan di quest’anno della settimana mondiale del Galucoma promossa dalla IAPB Italia Onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità).