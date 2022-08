I candidati Pd di Messina alle politiche: "Sempre e per sempre dalla stessa parte" VIDEO - Tempostretto

La parola a chi si candida nel collegio di Messina e provincia per il Partito democratico

Di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Nel collegio messinese sono state scelte persone non imposte dall’alto. Qui sono stati scelti dal Partito democratico candididati credibili e radicati nei territori”. Oggi, al Salone dellle bandiere del Comune, sono intervenuti, con la vicesegretaria provinciale del Pd Maria Teresa Parisi, i candidati all’uninominale per il centrosinistra: i consiglieri comunali Felice Calabrò per la Camera dei deputati e Antonella Russo per il Senato della Repubblica, quest’ultima candidata pure al proporzionale nella lista del Senato. E un altro spazio d’intervento è stato riservato ai candidati alla Camera, nel proporzionale, sempre collegio di Messina e provincia, Giacomo D’Arrigo e Laura Giuffrida, quest’ultima pure lei vicesegretaria provinciale.

“Noi siamo qui perché, in coerenza con quanto fatto in questi anni, sempre nello stesso partito e schieramento, riteniamo di poter rappresentare il nostro territorio”, hanno evidenziato i candidati. Il caso Navarra e la rinuncia a candidarsi alle regionali da parte di De Domenico sembrano già appartenere al passato.

“Navarra e De Domenico non si sono più ritrovati nei valori del Pd”

“Pur avendo avuto responsabilità di partito, evidentemente Navarra e De Domenico non si ritrovano più nei valori del Pd”, ha affermato Antonella Russo a una domanda di Tempostretto.

Tra i presenti, Palmira Mancuso, capolista nel proporzionale del collegio messinese, alla Camera dei deputati, per +Europa, alleato del Pd, e l’ex segretario generale della Cgil di Messina, Giovanni Mastroeni, candidato per il Partito democratico alle regionali.

