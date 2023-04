I video di Tempostretto: dalla vita in baracca della nonna centenaria all'auto cassonetto - Tempostretto

Il meglio della settimana, dal 17 al 22 aprile: da Messina vista dall'alto ai disagi quotidiani che vivono i cittadini

montaggio di Silvia De Domenico, servizi di Matteo Arrigo e Silvia De Domenico

MESSINA – Che settimana è stata dal 17 al 22 aprile? Abbiamo raccontato i 100 anni della signora Domenica Pimpo, almeno festeggiato in casa dopo un secolo in una baracca, e siamo rimasti sospesi tra degrado e bellezza. Il degrado dell’auto ridotta a cassonetto in un condominio sul viale San Martino. La bellezza, anche se non mancano gli scempi edilizi, di Messina vista dall’alto di uno dei ponti della Msc World Europa.

Non mancano le proteste degli operatori perché bus e trenini rimangono lontani dal nuovo infopoint al largo Minutoli. E sul tema del turismo puntiamo a una riflessione più ampia in prospettiva. E non mancano ancora le situazioni complicate: dalla via impraticabile a San Michele, in seguito alla frana della montagna, alla richiesta di due famiglie di spostarsi dagli alloggi comunali, resi invivibili dall’assenza di servizi, come l’ascensore per un problema di morosità della maggior parte dei condomini.

In questa settimana, anche il servizio sulle file all’alba, all’Asp di Pistunina, ha raccontato quanto è complicata la quotidianità. Ed è arrivata la precisazione della stessa azienda.

