Il giorno di TiAmoSicilia, “chiedo soldi per la politica alla luce del sole” VIDEO

Oggi a Taormina Cateno De Luca presenta la sua nuova "creatura": "Dialogo con tutti e finanziamenti trasparenti a sostegno del progetto"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

“Da giorni siamo tutti concentrati sul progetto Un nuovo metodo per tutti, che vi presenteremo alle 17 al Palacongressi di Taormina. Dei 950 biglietti messi a disposizione, ne sono rimasti ancora da prenotare circa 50″. Cateno De Luca, promettendo “una serata indimenticabile e senza diretta social”, così dichiara sulla sua pagina Facebook. In primo piano il Centro studi TiAmoSicilia che verrà presentato oggi a Taormina. 100 euro per partecipare, e sostenere la sua nuova “creatura”, e niente cellulari durante l’evento.

De Luca festeggia compleanno e progetto politico. E su TiAmoSicilia e le richieste di sostegno economico lo abbiamo intervistato nei giorni scorsi a Messina.

De Luca, oggi parte questo Centro studi. Di che si tratta?

“Ho deciso di tornare a essere il creativo Cateno De Luca. Il Centro studi è un laboratorio che richiede terzietà. Da qui le mie dimissioni da segretario nazionale di Sud chiama Nord per essere all’interno di una strategia d’unione traversale. Dialogo con il presidente Schifani, dunque, che ha già portato a risultati significativi. La nostra è un’opposizione costruttiva. Ma al tavolo di TiAmoSicilia ci saranno tutte le forze politiche. Io voglio costruire una nuova cosa, un metodo. E su questo voglio sfidare tutti”.

In che senso?

“Quando si è da soli, si ha sempre ragione. Quando si sta sempre all’opposizione, il rischio di verificare le tue ricette non c’è mai. Con TiAmoSicilia, ci sarà un confronto e una verifica delle idee costanti. E che coinvolge tutti”.

Ha fatto discutere la richiesta di sostegno, per partecipare alla cena di oggi, al costo di 100 euro…

“Senza soldi non si canta messa. La politica ha dei costi. A differenza di altri, io, alla luce del sole, chiedo le contribuzioni nel rispetto della legge. Chiedo sempre a chi apprezza la nostra azione amministrativa di finanziarci. L’appuntamento a Taormina sarà un’occasione per farmi gli auguri di compleanno e per finanziare il Centro studi. Il tutto nella massima trasparenza”.

Articoli correlati