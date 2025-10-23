 La mamma di Sara: "La sua storia non resti solo dolore ma diventi cambiamento" VIDEO

La mamma di Sara: “La sua storia non resti solo dolore ma diventi cambiamento” VIDEO

Silvia De Domenico

La mamma di Sara: “La sua storia non resti solo dolore ma diventi cambiamento” VIDEO

giovedì 23 Ottobre 2025 - 07:20

"Non dimenticatela e ogni volta che qualcuno dirà che non c'erano segnali pensate a lei"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una lunga lettera in cui Cetty Zaccaria esprime tutto il suo dolore per la perdita di Sara. “Ogni volta che pronuncio il suo nome sento un nodo alla gola ma anche una luce nel cuore”, inizia così il suo ricordo struggente della giovane figlia uccisa, Sara Campanella.

mamma Sara Campanella

Femminicidio atipico

E finisce con un monito a tutti i presenti. “Quello di Sara è stato un femminicidio atipico. Non c’era una relazione o una storia d’amore finita male. Non dimenticatela e ogni volta che qualcuno dirà che non c’erano segnali pensate a lei”.

mamma Sara Campanella

La prima proiezione a Messina di “Fili Invisibili”

La mamma di Sara Campanella ha voluto pronunciare queste parole in occasione della presentazione a Messina del cortometraggio Fili Invisibili di Fabio Schifilliti, che Cetty Zaccaria ha ringraziato per la sensibilità con cui ha raccontato la storia di sua figlia.

mamma di Sara Campanella

Il lungo abbraccio con l’attrice che ha interpretato Sara

Erano presenti le massime autorità cittadine e il cast del film. Dopo la proiezione al cinema Apollo un lungo applauso ha avvolto la sala. Sono intervenuti poi il regista, l’attore Claudio Castrogiovanni e le attrici Sofia Spadaro e Giulia Foti. Il lungo abbraccio fra la mamma di Sara e la giovane attrice che l’ha interpretata ha commosso il pubblico.

mamma di Sara Campanella

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
A celebrare il Messina ci saranno anche mister Donadoni, Montolivo, Dida e l’ex Storari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED