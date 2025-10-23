E’ il giorno della laurea alla memoria di Sara Campanella. Il ricordo del suo relatore VIDEO

Il professore Massimiliano Berretta fu uno degli ultimi a incontrarla prima del femminicidio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “E’ venuta a chiedermi la tesi alla seconda lezione del mio corso”, ricorda il professore ordinario di Oncologia medica, Massimiliano Berretta. Era il relatore che Sara Campanella aveva scelto per la sua tesi di laurea. E oggi quel sogno della laurea si realizzerà. Sara però non ci sarà e a discutere la sua tesi saranno i colleghi e amici, che insieme al professore hanno portato a termine il suo lavoro.

“Ha scelto una tesi sulla prevenzione, faceva parte di lei”

Una laurea alla memoria fortemente voluta dalla rettrice Giovanni Spatari. “Studentessa molto attenta, aveva le idee molto chiare. Ha scelto il tema della prevenzione perché faceva parte del suo modo di essere”, racconta il professore. “Quando ho appreso della sua morte sono rimasto incredulo per giorni, ancora oggi mi capita quando passo davanti al luogo del tragico evento”, commenta Berretta. Il professore fu una delle ultime persone a incontrare Sara il giorno della sua morte.

