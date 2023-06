Il viaggio di Emanuele e Beatriz in Ucraina: “Salvati 44 civili dalle bombe” VIDEO - Tempostretto

Hanno portato medicine ed alimenti donati da scuole e parrocchie messinesi

MESSINA. Una guerra estenuante che ha piegato la popolazione nel fisico e nella mente, fra i palazzi distrutti dove “manca tutto, soprattutto la normalità della vita”, il racconto dei volontari Emanuele Castrianni e Ana Beatriz dos Santos Bogalho, tornati da poco da un viaggio umanitario in Ucraina di 10 giorni. Kherson, Leopoli, Mikolaiv, in ogni città hanno incontrato macerie e gente bisognosa di aiuto. Con loro hanno portato 400 kg di aiuti: pasta, presidi medici, biscotti, il tutto raccolto a Messina durante una campagna di aiuti promossa anche da Tempo Stretto.

Beatriz, portoghese di Lisbona ed Emanuele, messinese, scultore ed ex militare, si sono uniti per portare in pullman fino dentro l’Ucraina le scorte di medicine e alimenti. I due ragazzi hanno visitato degli Internat, case d’accoglienza che ospitano donne e bambini . Da uno di questi hanno portato via 44 civili, in pericolo di vita per le bombe sempre più vicine. Non sono mancati i momenti di paura: “Quando nel pieno della notte suonavano le sirene e dovevano scappare era terribile” – racconta Beatriz, studentessa di medicina a Messina – “Grazie a questo viaggio ho scoperto il vero significato della bontà umana, un legame che supera le bombe, nonostante tutto c’è sempre speranza”.