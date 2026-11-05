 Incendio alla Camera di Commercio, "una ferita per tutta la città" VIDEO

Incendio alla Camera di Commercio, “una ferita per tutta la città” VIDEO

Gianluca Santisi

Incendio alla Camera di Commercio, “una ferita per tutta la città” VIDEO

giovedì 05 Novembre 2026 - 17:17

La segretaria generale della Camera di Commercio, Paola Sabella, racconta i concitati attimi della scoperta dell'incendio

Intervista di Marco Olivieri

MESSINA – “I dipendenti erano già tutti andati via, mi trovavo solo io all’interno del palazzo camerale, quando mi hanno telefonato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane dicendomi che dal tetto fuoriusciva del fumo”. La segretaria generale della Camera di Commercio Paola Sabella racconta ai nostri microfoni i concitati attimi che hanno portato alla scoperta dell’incendio. “Abbiamo prontamente chiamato i Vigili del Fuoco – continua – erano le 14:28”.

A quanto pare l’incendio si è sviluppato nella zona del palazzo dove si trovano gli uffici dell’Irsap e della Confederazione degli Agricoltori. Sulle cause, la segretaria generale Sabella non si sbilancia: “Non posso azzardare alcuna ipotesi. Certo è che si tratta di una ferita per tutta la città”.

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